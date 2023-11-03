***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.11.2023 17:25
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 1.500.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.11.2023 tarih ve 66/1472 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 1.500.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilsine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 OnaylıİhraçBelgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214005
BIST