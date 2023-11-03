***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, 1.500.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.11.2023 tarih ve 66/1472 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 1.500.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilsine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 OnaylıİhraçBelgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214005BIST