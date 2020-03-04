***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
04.03.2020 15:31
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 23.01.2020 tarih ve 2020/02 Yönetim Kurulu Kararı uyarınca çıkarılmış sermayesinin 73.100.000 TL'den 146.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 72.900.000 TL nominal değerli payların ihracı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahanme ektedir.
Saygılarımızla
Peker Gayirmenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824173
BIST
16:37111.891
En Yüksek
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En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.075.158
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,24
|33.969.846
|% 16,55
|
|OZBAL
|2,07
|15.848.973
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.564.632
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,20
|7.015.394
|% -7,17
|
|SONME
|5,75
|6.730.881
|% -5,89
|
|GYHOL
|20,60
|4.427.244
|% -5,68
|
|AVGYO
|1,99
|128.012.132
|% -5,24
|
|ASELS
|30,32
|1.480.043.423
|% -0,52
|
|THYAO
|11,87
|922.860.453
|% -2,86
|
|KARSN
|1,92
|532.575.920
|% 1,05
|
|GARAN
|10,45
|532.287.466
|% 2,55
|
|HALKB
|6,37
|366.660.893
|% -1,85
|
|KARSN
|1,92
|532.575.920
|% 1,05
|
|ODAS
|2,11
|316.332.539
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,49
|201.131.714
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|305.152.465
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,34
|152.211.381
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7819
|7,8209
|% -0,13
|
|Frank
|6,3396
|6,3777
|% -0,33
|
|Riyal
|1,6184
|1,6265
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,34
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.133
|2.165
|32,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|33,52
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|16,21
|
|Çeyrek
|515
|526
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,67
|