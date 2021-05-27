***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarPeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938479BIST