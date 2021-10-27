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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.10.2021 17:16



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 29.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.10.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 0 0
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimiz yatırım faaliyetleri gözetilerek kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 669.883.746,99
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.963.926,03
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 67.428.985 93.641.814,92
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 67.428.985 93.641.814,92
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.682.090,75 4.682.090,75
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.746.894,26 88.959.724,17
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 62.746.894,26 88.959.724,17
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar payı işlemleri hakkında açıklama ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972862


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JANTS 64,50 327.029.779 % 9,97  
KARYE 20,10 80.755.621 % 9,90  
RHEAG 2,22 7.872.396 % 9,90  
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Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,10 24,14 -0,03  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 -0,04  
B. Petrol 84,27 84,27 -1,38  
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