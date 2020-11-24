***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.11.2020 15:50
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Tavanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.850.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 1.850.000.000 TL'ye yükseltilmesine dair izin verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliğine ilişkin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.Esas sözleşme tadil metni ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889760
BIST
17:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:057,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
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8,0502
En Düşük
7,8445
17:059,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1162
|Açılış
|: 9,4550
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|Önceki Kapanış
|: 9,4400
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9,5623
En Düşük
9,2899
17:05463,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,40
|Açılış
|: 463,23
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|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:05
|EGEEN
|1.712,70
|308.279.648
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|178.675.263
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.825.318
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.925.729
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GUBRF
|46,52
|1.663.637.825
|% -7,42
|
|THYAO
|11,83
|1.487.087.840
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|TSKB
|2,58
|974.621.278
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,52
|577.867.963
|% 2,70
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9630
|7,9681
|% 1,02
|
|Euro
|9,4439
|9,4542
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,5592
|10,6121
|% 0,82
|
|Frank
|8,6838
|8,7361
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1150
|2,1257
|% 0,87
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-30,26
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,65
|46,65
|0,61
|