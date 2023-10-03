***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız kredi derecelendirme kuruluşu İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Türk Rating) tarafından, Şirketimizin 30.06.2023 tarihli finansal sonuçları dikkate alınarak yapılan kredi derecelendirmesi sonucu Şirketimiz yatırım yapılabilir seviyede değerlendirilerek Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ olarak, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2, Görünüm Durağan olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199076BIST