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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

30.10.2020 09:32
GÜNCEL HABERLER



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bina
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kuzen Ren vestfalya, 192 mt2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.10.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
500.000 ¬
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,77
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%1,9
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,96
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8
Alım Koşulları
Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Gursel Tanrıverdi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/10/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
13.10.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Wardin & Schoranz
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
520.000 ¬
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Almanya'nın Vestfalya eyaletinin Recklinghausen şehrinde yer alan 417 m2 kiralanabilir alana sahip 3 daire 1 ticari alandan oluşan ve 40.000 ¬ yıllık kira geliri bulunan taşınamazın 500.000 ¬'ya satın alımı amacıyla sözleşme imzalanmıştır.  Şirketimizin son üç yıl içerisindeki benzer nitelikteki açıklamalarına dair bilgiler 24.09.2020 tarihli açıklamamızda mevcuttur. Kamuoyuna duyurulur.              Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884767


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TURSG 5,58 68.988.828 % 0,00  
VESBE 30,74 42.411.432 % 0,00  
TTRAK 112,00 27.531.011 % 0,00  
PEGYO 2,70 5.228.467 % 0,00  
YGYO 1,08 54.891.066 % 0,00  
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Euro 9,6988 9,7084 % 0,28  
Sterlin 10,6835 10,7371 % 0,08  
Frank 9,0394 9,0938 % 0,38  
Riyal 2,2063 2,2173 % 0,22  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 3,34  
Altın Gr. 499 499 1,80  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -18,00  
Tam 3.288 3.371 -15,25  
Yarım 1.589 1.631 -7,37  
Çeyrek 797 815 -3,69  
Gümüş.Ons 23,29 23,32 0,06  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,03  
B. Petrol 38,01 38,01 -0,25  
Seans Raporu 12:35
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