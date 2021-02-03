***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBinaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüNordrhein-Westfalen, 202Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03.02.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli270.000 ¬İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,34Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%0,92Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,44Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,73Alım KoşullarıVadeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafMatthias Jakob JunggeburthKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi03/02/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.01.2021 - 21-00012Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıWardin & SchoranzDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar276.000 ¬İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki Almanya'da kurulu Peker GYO Global GMBH şirketine, Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinin Grevenbroich şehrinde yer alan 202 m2 arsa alanına sahip, yıllık kira geliri 15.000 ¬ olan taşınmazın270.000 ¬'ya satın alımı amacıyla sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907271BIST