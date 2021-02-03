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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

03.02.2021 18:07



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bina
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Nordrhein-Westfalen, 202
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.02.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
270.000 ¬
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,34
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%0,92
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,44
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,73
Alım Koşulları
Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Matthias Jakob Junggeburth
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
03/02/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.01.2021 - 21-00012
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Wardin & Schoranz
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
276.000 ¬
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz iştiraki Almanya'da kurulu Peker GYO Global GMBH şirketine, Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinin Grevenbroich şehrinde yer alan 202 m2 arsa alanına sahip, yıllık kira geliri 15.000 ¬ olan taşınmazın
  270.000 ¬'ya satın alımı amacıyla sözleşme imzalanmıştır. 
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907271


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Tam 2.798 2.869 1,36  
Yarım 1.352 1.388 0,65  
Çeyrek 678 694 0,33  
Gümüş.Ons 26,82 26,85 0,40  
Gümüş Gr. 6,15 6,15 0,03  
B. Petrol 58,60 58,60 0,80  
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