***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.07.2021 16:30
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketimize gönderilen 07/07/2020 tarihli BİAŞ-2-2799 sayılı yazı gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947746
BIST
16:261.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:268,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7027
En Düşük
8,6528
16:2610,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:26503,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,89
|Açılış
|: 503,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:24
|TUREX
|10,52
|19.781.903
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.198.765
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.005.115
|% 9,57
|
|TUCLK
|13,98
|69.088.872
|% 8,46
|
|PRKAB
|12,72
|29.124.292
|% 8,16
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|998.669.267
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,14
|609.120.156
|% 3,18
|
|THYAO
|13,92
|508.722.388
|% 0,29
|
|AKBNK
|5,36
|507.507.473
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|498.011.114
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|498.011.114
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|172.404.462
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|998.669.267
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,36
|507.507.473
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,14
|609.120.156
|% 3,18
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6974
|8,7006
|% 0,17
|
|Euro
|10,2749
|10,2826
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9705
|12,0305
|% 0,17
|
|Frank
|9,3619
|9,4183
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|5,84
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-5,30
|
|Yarım
|1.605
|1.646
|-2,56
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,58
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:36IDGYO
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 520, 609 adet işlem
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SAHOL, AKBNK
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, FROTO, YKBNK
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 74 artarak (% 0.72 ) 1, 230
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, TUREX, AGYO