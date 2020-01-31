***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35.maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu 31/01/2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararında 1. Hali hazırda şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlardan değerleme hizmeti alınmasına, - Ataköy Nef 22: Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. - Sultanmakamı Konutları: Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. - Çamlıca Arsası: Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. - Hagen Binası: Wardin & Schmoranz Mülkiyet Değerleme Uzmanı - Gravesend Bina ve Arsası: Southview Surveyors LLP. 2. 2020 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar içinse yatırım yapılan ülkeler bazında aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlardan değerleme hizmeti alınmasına, Türkiye Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş. veya Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İngiltere Southview Surveyors LLP veya Belleveue Mortlakes Investment Agency Lımıted. Almanya Tanja Struck Uzman Gayrimenkul Değerleme Ofisi veya Wardin & Schmoranz Sachverständige für Immobilienbewertung (Wardin & Schmoranz Mülkiyet Değerleme Uzmanı). karar vermiştir. Söz konusu karar uyarınca yurtdışında yer alan gayrimenkullere ilişkin olarak değerleme hizmeti alınacak olan kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun muadili olan kurum listesinde yer alan değerleme kuruluşlarıdır. Saygılarımızla, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816234BIST