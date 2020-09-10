***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 13:44
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.09.2020 tarihli KAP açıklamamızda Almanya'nın Hagen kentinde yer alan binamız için potansiyel bir alıcıdan 2.500.000 Euro teklif alındığı duyurulmuştu. Söz konusu alıcı ile satışın 2.600.000 Euro bedelden gerçekleştirilmesi için mutabakat sağlanmış ve alım-satım protokolü imzalanmıştır. Binanın kalan tadilat işlemlerinin en geç önümüzdeki üç ay içinde bitirilmesi ve akabinde satış işleminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874388
BIST
15:411.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
15:417,4550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0299
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
15:418,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0337
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:41469,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 469,05
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:39
|GLRYH
|17,82
|171.239.020
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|508.949
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.277.131.003
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|22.614.833
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.240.319
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|983.425.819
|% -9,92
|
|PETKM
|4,34
|2.139.561.854
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.277.131.003
|% -9,99
|
|GARAN
|6,89
|1.041.106.202
|% 1,92
|
|ZOREN
|2,82
|1.015.647.941
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|983.425.819
|% -9,92
|
|PETKM
|4,34
|2.139.561.854
|% -3,77
|
|ZOREN
|2,82
|1.015.647.941
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|317.957.331
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|294.157.468
|% 4,11
|
|GSRAY
|4,31
|840.883.165
|% -9,83
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4511
|7,4546
|% -0,40
|
|Euro
|8,8675
|8,8770
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,6356
|9,6839
|% -0,75
|
|Frank
|8,1885
|8,2378
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9820
|1,9920
|% -0,44
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|9,79
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-2,00
|
|Tam
|3.098
|3.177
|8,94
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|4,33
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,38
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,06
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,45
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:55SEKFK
Yüzde 7.14 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 195, 835 adet işlem
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 3 artarak (% 0.27 ) 1, 238
-
15:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, FENER, GARAN
-
15:53XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 14, 072.00 milyon TL de
-
15:53METUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 783, 286 adet işlem