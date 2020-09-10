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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.09.2020 13:44
GÜNCEL HABERLER



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

07.09.2020 tarihli KAP açıklamamızda Almanya'nın Hagen kentinde yer alan binamız için potansiyel bir alıcıdan 2.500.000 Euro teklif alındığı duyurulmuştu. Söz konusu alıcı ile satışın 2.600.000 Euro bedelden gerçekleştirilmesi için mutabakat sağlanmış ve alım-satım protokolü imzalanmıştır. Binanın kalan tadilat işlemlerinin en geç önümüzdeki üç ay içinde bitirilmesi ve akabinde satış işleminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874388


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Tam 3.098 3.177 8,94  
Yarım 1.497 1.537 4,33  
Çeyrek 751 768 2,17  
Gümüş.Ons 27,33 27,38 0,39  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,06  
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