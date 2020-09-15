***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 15:01
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize iletilen 14.09.2020 tarihli yazıda Şirketimiz portföyünde yer alan Almanya'nın Hagen kentinde bulunan binanın satışı konusunda 07.09.2020 ve 10.09.2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz açıklamalarda bahsi geçen satış protokolünün karşı tarafına ilişkin olarak detaylı ve objektif bilgilerin ve varsa son üç yıl içerisindeki benzer nitelikteki açıklamaların sonuçlarının da KAP'ta açıklanması talep edilmiştir. 1. Bahsi geçen satış protokolünün karşı tarafı Almanya'da kurulu Beermann & Zapler Ruhrgebiet P1 GMBH & Co. KG. unvanlı şirkettir. Beermann & Zapler Ruhrgebiet P1 GMBH & Co. KG. şirketimizin ilişkili tarafı değildir. 2. Son üç yıl içerisinde benzer nitelikte açıklamalar sadece Almanya'nın Heinsberg şehrinde yer alan binamız için yapılmıştır. Bu çerçevede i. 20.12.2018 tarihli açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725744) Heinsberg binası için 5.100.000 Euro tutarında teklif alındığı, ii. 11.04.2019 tarihli açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755385) alıcının gerekli finansmanı temin edememesi nedeniyle işlemin tamamlanamadığı, bununla birlikte yeni bir alıcıdan 4.800.000 Euro tutarında teklif alındığı, iii. 19.11.2019 tarihli açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799688) binamızın toplam 4.800.000 Euro bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalandığı, iv. 06.01.2020 tarihli açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807986) ise 4.800.000 Euro'nun tahsil edildiği ve satış işleminin tamamlandığı, hususları KAP'ta açıklanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875101
BIST
17:091.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,53
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:097,4868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:098,8738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0138
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:09469,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,22
|Açılış
|: 469,55
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:09
|CRFSA
|12,32
|4.057.432
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.819.899
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.193.015
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,62
|82.322.414
|% -9,50
|
|CRDFA
|4,63
|22.224.595
|% -8,50
|
|PETKM
|4,31
|1.482.437.767
|% 0,23
|
|KRDMD
|3,11
|1.281.866.412
|% -1,27
|
|ECILC
|6,76
|619.505.530
|% 1,96
|
|SISE
|6,34
|505.258.067
|% -1,40
|
|TUPRS
|80,50
|427.351.749
|% -1,04
|
|KRDMD
|3,11
|1.281.866.412
|% -1,27
|
|PETKM
|4,31
|1.482.437.767
|% 0,23
|
|IHLAS
|1,04
|244.703.939
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,45
|237.759.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|288.416.481
|% -0,55
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4832
|7,4868
|% 0,03
|
|Euro
|8,8645
|8,8738
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,6212
|9,6694
|% 0,39
|
|Frank
|8,2183
|8,2678
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9900
|1,9999
|% 0,05
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|-9,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,84
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,28
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,02
|
Seans Raporu
17:09
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17:24HATEK
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 11.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 350 adet işlem
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17:23GSRAY
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 440, 454 adet işlem
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17:22XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 13, 059.00 milyon TL de
-
17:22HURGZ
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 166, 214 adet işlem
-
17:21PEGYO
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 728, 938 adet işlem