***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize iletilen 14.09.2020 tarihli yazıda Şirketimiz portföyünde yer alan Almanya'nın Hagen kentinde bulunan binanın satışı konusunda 07.09.2020 ve 10.09.2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz açıklamalarda bahsi geçen satış protokolünün karşı tarafına ilişkin olarak detaylı ve objektif bilgilerin ve varsa son üç yıl içerisindeki benzer nitelikteki açıklamaların sonuçlarının da KAP'ta açıklanması talep edilmiştir. 1. Bahsi geçen satış protokolünün karşı tarafı Almanya'da kurulu Beermann & Zapler Ruhrgebiet P1 GMBH & Co. KG. unvanlı şirkettir. Beermann & Zapler Ruhrgebiet P1 GMBH & Co. KG. şirketimizin ilişkili tarafı değildir. 2. Son üç yıl içerisinde benzer nitelikte açıklamalar sadece Almanya'nın Heinsberg şehrinde yer alan binamız için yapılmıştır. Bu çerçevede i. 20.12.2018 tarihli açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725744) Heinsberg binası için 5.100.000 Euro tutarında teklif alındığı, ii. 11.04.2019 tarihli açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755385) alıcının gerekli finansmanı temin edememesi nedeniyle işlemin tamamlanamadığı, bununla birlikte yeni bir alıcıdan 4.800.000 Euro tutarında teklif alındığı, iii. 19.11.2019 tarihli açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799688) binamızın toplam 4.800.000 Euro bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalandığı, iv. 06.01.2020 tarihli açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807986) ise 4.800.000 Euro'nun tahsil edildiği ve satış işleminin tamamlandığı, hususları KAP'ta açıklanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875101BIST