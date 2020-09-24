***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİngiltere'nin gravesend bölgesinde yer alan gayrimenkulümüzün satış görüşmeleri başlamıştır. İngiltere'nin bilinen gayrimenkul şirketi 4.445.000 GBP (24.09.2020 TCMB kuru ile 43.302.745,5 TL) bedelle satın almak üzere teklif vermiş olup, meclisde onaylanan imarın belediyeden s106 prosedür sürecinin tamamlanmasını beklemektedir. Söz konusu gayrimenkul Mart 2018'de satın alım masrafları dahil 2.416.313,29 GBP (12.732.465 TL) bedelle satın alınmıştı.Şirketimizin son üç yıl içerisindeki benzer nitelikteki açıklamalarına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:1. Almanya Hagen'de bulunan gayrimenkulümüz ile ilgili olarak- 07.09.2020 tarihli açıklamamızda potansiyel bir alıcıdan 2.500.000 Euro teklif alındığı,- 10.09.2020 tarihli açıklamamızda ise söz konusu alıcı ile satışın 2.600.000 Euro bedelden gerçekleştirilmesi için mutabakat sağlandığı ve alım-satım protokolü imzalandığı,2. Almanya Heinsberg'de bulunan gayrimenkulümüz ile ilgili olarak- 20.12.2018 tarihli açıklamamızda 5.100.000 Euro tutarında teklif alındığı,- 11.04.2019 tarihli açıklamamızda alıcının gerekli finansmanı temin edememesi nedeniyle işlemin tamamlanamadığı, bununla birlikte yeni bir alıcıdan 4.800.000 Euro tutarında teklif alındığı,- 19.11.2019 tarihli açıklamamızda binamızın toplam 4.800.000 Euro bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalandığı,- 06.01.2020 tarihli açıklamamızda ise 4.800.000 Euro'nun tahsil edildiği ve satış işleminin tamamlandığı,duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876611BIST