Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.09.2020 20:18
GÜNCEL HABERLER



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İngiltere'nin gravesend bölgesinde yer alan gayrimenkulümüzün satış görüşmeleri başlamıştır. İngiltere'nin bilinen gayrimenkul şirketi 4.445.000 GBP (24.09.2020 TCMB kuru ile 43.302.745,5 TL) bedelle satın almak üzere teklif vermiş olup,  meclisde onaylanan imarın belediyeden s106 prosedür sürecinin tamamlanmasını beklemektedir. Söz konusu gayrimenkul Mart 2018'de satın alım masrafları dahil 2.416.313,29 GBP (12.732.465 TL) bedelle satın alınmıştı.
Şirketimizin son üç yıl içerisindeki benzer nitelikteki açıklamalarına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
1. Almanya Hagen'de bulunan gayrimenkulümüz ile ilgili olarak
- 07.09.2020 tarihli açıklamamızda potansiyel bir alıcıdan 2.500.000 Euro teklif alındığı,
- 10.09.2020 tarihli açıklamamızda ise söz konusu alıcı ile satışın 2.600.000 Euro bedelden gerçekleştirilmesi için mutabakat sağlandığı ve alım-satım protokolü imzalandığı,
2. Almanya Heinsberg'de bulunan gayrimenkulümüz ile ilgili olarak
- 20.12.2018 tarihli açıklamamızda 5.100.000 Euro tutarında teklif alındığı,
- 11.04.2019 tarihli açıklamamızda alıcının gerekli finansmanı temin edememesi nedeniyle işlemin tamamlanamadığı, bununla birlikte yeni bir alıcıdan 4.800.000 Euro tutarında teklif alındığı,
- 19.11.2019 tarihli açıklamamızda binamızın toplam 4.800.000 Euro bedelle satışına ilişkin sözleşme imzalandığı,
- 06.01.2020 tarihli açıklamamızda ise 4.800.000 Euro'nun tahsil edildiği ve satış işleminin tamamlandığı,
duyurulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876611


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.120
Değişim :  1,53% |  16,91
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 104,50 15.717.393 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.677.565 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.914.001 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.526.336 % 10,00  
BRYAT 148,50 61.111.818 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6217 7,6274 % -0,95  
Euro 8,8960 8,9099 % -0,74  
Sterlin 9,6787 9,7272 % -0,99  
Frank 8,1891 8,2384 % -1,41  
Riyal 2,0247 2,0349 % -1,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.871 7,04  
Altın Gr. 457 457 -4,22  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Gümüş.Ons 23,25 23,28 0,49  
Gümüş Gr. 5,67 5,68 0,03  
B. Petrol 41,83 41,83 0,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru