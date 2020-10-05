***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2020 16:46
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermeye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 27. maddesinin birinci fıkrasında "Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının a) İlgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da, b) Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan, ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenir ve bu form satış öncesinde Kurulun onayına sunulur. İhraççı, pay satış bilgi formunun hazırlanmasında gerekli kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortaklar tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında MKK'ya yapacakları başvuru öncesinde, Kurulca onaylanan bilgi formu KAP'ta ilan edilir." denilmektedir. Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise ortakların satışı yapılacak paylarının ayrı ayrı dikkate alınacağı ve bilgi formunun her bir ortak bazında düzenleneceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, Şirketimiz hissedarlarından Sn. Hasan Peker'in sahip olduğu paylardan 72.000.000 adet ve Sn. Ayşegül Peker'in sahip olduğu paylardan 40.000.000 adet payın satışı amacıyla hazırlanan bilgi formlarının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamu oyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878234
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
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|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,7600
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|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 9,1100
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|Önceki Kapanış
|: 9,0750
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9,1652
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|: 477,63
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|Önceki Kapanış
|: 473,87
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478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|157,30
|90.112.098
|% 10,00
|
|ATEKS
|22,44
|19.659.735
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.884.328
|% 10,00
|
|COSMO
|10,23
|3.201.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|622.028
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.325.739
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.921.713
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.754.520
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.300.537
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.318.797.243
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|879.177.086
|% 1,63
|
|GARAN
|7,17
|740.885.806
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,50
|694.974.567
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|558.205.582
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|694.974.567
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|331.944.447
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.318.797.243
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,23
|369.507.320
|% 4,69
|
|ODAS
|3,02
|426.743.794
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7607
|7,7650
|% 0,09
|
|Euro
|9,1461
|9,1587
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,0401
|10,0904
|% 0,33
|
|Frank
|8,4456
|8,4965
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0624
|2,0728
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|15,25
|
|Altın Gr.
|477
|477
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|2,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
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17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
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17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
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17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem