***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 19:01
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sn. Şükran Altıntaş'ın istifasının kabulüne karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878800
BIST
18:051.154
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
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|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
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|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
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|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
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|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
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|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
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|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
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|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
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|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
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|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
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|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
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|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
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|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7957
|7,7989
|% 0,44
|
|Euro
|9,1833
|9,1908
|% 0,46
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|Sterlin
|10,0641
|10,1146
|% 0,14
|
|Frank
|8,4835
|8,5346
|% 0,38
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|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% 0,42
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-7,81
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|Altın Gr.
|478
|478
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
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|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,42
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|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,09
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|B. Petrol
|42,17
|42,17
|0,88
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