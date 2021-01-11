***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.09.2020 tarihli KAP açıklamamızda Almanya'nın Hagen kentinde yer alan binamız için potansiyel bir alıcıdan 2.500.000 Euro teklif alındığı duyurulmuştu. 10.09.2020 tarihinde ise söz konusu alıcı ile satışın 2.600.000 Euro bedelden gerçekleştirilmesi için mutabakat sağlanmış ve alım-satım protokolü imzalandığı ve binanın kalan tadilat işlemlerinin en geç önümüzdeki üç ay içinde bitirilmesi ve akabinde satış işleminin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti.Söz konusu satış işlemi tadilat işlemleri henüz tamamlanmadığından gerçekleşmemiş olup, tadilat işlemlerinin tamamlanması akabinde satış işlemi gerçekleştirilecektir.Kamu oyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899405BIST