***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiz Mülkiyet Değerleme Uzmanı Hagen Binası: Wardin & Schmoranz Mülkiyet Değerleme Uzmanı Gravesend Bina ve Arsası: Strutt & Parker 2. 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere ve Almanya'daki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar içinse yatırım yapılan ülkeler bazında aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlardan değerleme hizmeti alınmasına, İngiltere Southview Surveyors LLP veya Strutt & Parker Almanya Netzelwerk GmbH veya Wardin & Schmoranz Sachverständige für Immobilienbewertung (Wardin & Schmoranz Mülkiyet Değerleme Uzmanı). karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca yurtdışında yer alan gayrimenkullere ilişkin olarak değerleme hizmeti alınacak olan kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun muadili olan kurum listesinde yer alan değerleme kuruluşlarıdır. Saygılarımızla, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902142BIST