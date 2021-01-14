***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2021 16:27
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
z Mülkiyet Değerleme Uzmanı Hagen Binası: Wardin & Schmoranz Mülkiyet Değerleme Uzmanı Gravesend Bina ve Arsası: Strutt & Parker 2. 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere ve Almanya'daki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar içinse yatırım yapılan ülkeler bazında aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlardan değerleme hizmeti alınmasına, İngiltere Southview Surveyors LLP veya Strutt & Parker Almanya Netzelwerk GmbH veya Wardin & Schmoranz Sachverständige für Immobilienbewertung (Wardin & Schmoranz Mülkiyet Değerleme Uzmanı). karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca yurtdışında yer alan gayrimenkullere ilişkin olarak değerleme hizmeti alınacak olan kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun muadili olan kurum listesinde yer alan değerleme kuruluşlarıdır. Saygılarımızla, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902142
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0343
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3579
18:058,9681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0323
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:05438,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,38
|Açılış
|: 438,15
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.778.843
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.250.351
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.072.845
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.615
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|UMPAS
|3,11
|477.592
|% -9,86
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.572.057
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.752.208
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3618
|7,3685
|% -0,46
|
|Euro
|8,9564
|8,9681
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0590
|10,1094
|% -0,01
|
|Frank
|8,2665
|8,3163
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|0,71
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,08
|
|B. Petrol
|55,54
|55,54
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
-
17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF