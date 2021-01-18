***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak 31.01.2020 tarih ve 3 sayılı kararında hali hazırda şirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2020 yılında Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'den hizmet alınmasına karar vermiştir.Ancak, Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'nin söz konusu hizmeti veremeyeceğini şirketimize bildirmesi sonrasında, Şirketimiz yeni bir değerleme şirketi seçimi ve yıl sonu değerleme raporlarının teslim süresi için 31.01.2021'e kadar süre verilmesi talebi ile SPK'ya başvuruu yapmıştır.Söz konusu başvurumuzun olumlu karşılanmasına ilişkin karar SPK'nın 15.01.2021 tarih ve E-12233903-340.15-267 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.Bunun üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarakŞirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2020 yıl sonu değerleme raporlarının hazırlanması için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den hizmet alınmasına,Karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903053BIST