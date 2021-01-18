***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 17:22
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak 31.01.2020 tarih ve 3 sayılı kararında hali hazırda şirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2020 yılında Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'den hizmet alınmasına karar vermiştir.
Ancak, Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'nin söz konusu hizmeti veremeyeceğini şirketimize bildirmesi sonrasında, Şirketimiz yeni bir değerleme şirketi seçimi ve yıl sonu değerleme raporlarının teslim süresi için 31.01.2021'e kadar süre verilmesi talebi ile SPK'ya başvuruu yapmıştır.
Söz konusu başvurumuzun olumlu karşılanmasına ilişkin karar SPK'nın 15.01.2021 tarih ve E-12233903-340.15-267 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.
Bunun üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak
Şirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2020 yıl sonu değerleme raporlarının hazırlanması için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den hizmet alınmasına,
Karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903053
BIST
17:321.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 28,38
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.553
En Düşük
1.509
17:327,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
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7,5447
En Düşük
7,4427
17:329,0559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:32442,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 442,72
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|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:30
|YGYO
|1,98
|12.287.638
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.219.789
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.334.426
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.716.936
|% -5,95
|
|SILVR
|9,49
|29.254.030
|% -5,76
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.457.328.214
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.224.419.875
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|993.510.386
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|835.570.238
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|416.676.304
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|531.121.128
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5040
|% 0,61
|
|Euro
|9,0514
|9,0586
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,33
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% 0,58
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|9,73
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,92
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,15
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:41OZBAL
Yüzde 6.81 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 458 adet işlem
-
17:40CEMTS
Yüzde 8.26 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 369, 988 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, TAVHL