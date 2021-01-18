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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2021 17:22



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak 31.01.2020 tarih ve 3 sayılı kararında hali hazırda şirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2020 yılında Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'den hizmet alınmasına karar vermiştir.
Ancak, Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'nin söz konusu hizmeti veremeyeceğini şirketimize bildirmesi sonrasında, Şirketimiz yeni bir değerleme şirketi seçimi ve yıl sonu değerleme raporlarının teslim süresi için 31.01.2021'e kadar süre verilmesi talebi ile SPK'ya başvuruu yapmıştır.
Söz konusu başvurumuzun olumlu karşılanmasına ilişkin karar SPK'nın 15.01.2021 tarih ve E-12233903-340.15-267 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.
Bunun üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak
Şirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2020 yıl sonu değerleme raporlarının hazırlanması için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den hizmet alınmasına,
Karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903053


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