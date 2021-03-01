***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 11:24
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Merhaba,
Almanya'da yapacağımız yeni yatırımları gerçekleştirmek üzere oluşturduğumuz yeni yapılanmanın bir parçası olarak Peker GYO AŞ'nin %100 sahibi olduğu 1.000.000 Euro sermayeli Almanya/Düsseldorf merkezli Peker GYO Global GMBH şirketi kurulmuştur.
Bu nedenle, Peker GYO AŞ yıl sonu mali tabloları hem bireysel hem de konsolide olarak sunulacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913863
BIST
14:091.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 33,63
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:097,2644
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -0,1605
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:098,7567
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -0,2127
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:09407,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -4,59
|Açılış
|: 407,71
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,62
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ITTFH
|2,75
|33.740.729
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.611.063
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.201.496
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.319.948
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,51
|1.580.382.635
|% 5,33
|
|THYAO
|13,88
|1.104.640.965
|% 2,89
|
|GARAN
|9,01
|841.196.663
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,10
|728.102.044
|% 2,24
|
|GUBRF
|82,30
|500.367.450
|% 3,13
|
|SISE
|7,51
|1.580.382.635
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,29
|309.598.808
|% 2,69
|
|GARAN
|9,01
|841.196.663
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,92
|72.745.313
|% 4,55
|
|THYAO
|13,88
|1.104.640.965
|% 2,89
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2612
|7,2655
|% -2,15
|
|Euro
|8,7515
|8,7575
|% -2,36
|
|Sterlin
|10,1209
|10,1717
|% -1,84
|
|Frank
|7,9252
|7,9730
|% -2,52
|
|Riyal
|1,9325
|1,9422
|% -2,09
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|17,46
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-76,00
|
|Tam
|2.707
|2.775
|-72,16
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-34,91
|
|Çeyrek
|656
|671
|-17,45
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|0,76
|