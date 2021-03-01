***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMerhaba,Almanya'da yapacağımız yeni yatırımları gerçekleştirmek üzere oluşturduğumuz yeni yapılanmanın bir parçası olarak Peker GYO AŞ'nin %100 sahibi olduğu 1.000.000 Euro sermayeli Almanya/Düsseldorf merkezli Peker GYO Global GMBH şirketi kurulmuştur.Bu nedenle, Peker GYO AŞ yıl sonu mali tabloları hem bireysel hem de konsolide olarak sunulacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913863BIST