***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 18:08
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.09.2020 tarihli Kap açıklamamızda İngiltere'nin Gravesend bölgesinde yer alan gayrimenkulümüzün satış görüşmelerine başlandığı belirtilmişti.
Ancak, İngiltere'de piyasasında yaşanan pozitif gelişmeler kapsamında söz konusu gayrimenkulümüz ile ilgili projenin devamına karar verilmiştir. Bu nedenle, bu aşamada taşınmazın satışından vazgeçilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929281
BIST
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|FENER
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|TRILC
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|TKURU
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|KRDMD
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|% -2,15
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|EKGYO
|1,86
|396.758.925
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|PEKGY
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|TRGYO
|3,54
|199.876.774
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|18:05
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|Dolar
|8,0882
|8,0927
|% 0,43
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|Euro
|9,7345
|9,7422
|% 0,72
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|Sterlin
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|Frank
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|1.776
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|Altın Gr.
|462
|462
|1,61
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|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
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|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
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|Yarım
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|1.507
|-2,53
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|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
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|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,11
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|6,73
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