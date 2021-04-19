***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.09.2020 tarihli Kap açıklamamızda İngiltere'nin Gravesend bölgesinde yer alan gayrimenkulümüzün satış görüşmelerine başlandığı belirtilmişti.Ancak, İngiltere'de piyasasında yaşanan pozitif gelişmeler kapsamında söz konusu gayrimenkulümüz ile ilgili projenin devamına karar verilmiştir. Bu nedenle, bu aşamada taşınmazın satışından vazgeçilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929281BIST