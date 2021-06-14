***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 14:41
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sn. Hasan Peker Şirketimiz bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarını kullanmaya başladığını ve bu kapsamda 22.466.399,30 TL'lik rüçhan haklarını kullandığını tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942170
BIST
15:431.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.467
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|Önceki Kapanış
|: 1.461
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1.469
En Düşük
1.458
15:438,3771
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,3031
15:4310,1553
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|: 506,76
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506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:43
|OYYAT
|24,78
|51.380.091
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,38
|4.516.425
|% 8,87
|
|ULAS
|4,52
|10.209.151
|% 8,13
|
|BOBET
|5,78
|399.389.754
|% 8,04
|
|TKURU
|142,00
|2.282.840
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|TSGYO
|3,61
|10.255.287
|% -7,91
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|YAYLA
|4,09
|6.092.569
|% -4,44
|
|BOBET
|5,78
|399.389.754
|% 8,04
|
|EKGYO
|2,23
|330.855.595
|% 0,45
|
|HALKB
|5,12
|313.406.711
|% 1,99
|
|KOZAL
|124,50
|221.421.282
|% -1,19
|
|TAVHL
|27,26
|217.601.722
|% 2,25
|
|EKGYO
|2,23
|330.855.595
|% 0,45
|
|BOBET
|5,78
|399.389.754
|% 8,04
|
|HALKB
|5,12
|313.406.711
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,23
|44.822.031
|% -0,81
|
|BMSCH
|6,25
|190.278.789
|% 5,93
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3753
|8,3771
|% -0,20
|
|Euro
|10,1475
|10,1553
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7792
|11,8383
|% -0,24
|
|Frank
|9,2769
|9,3328
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2257
|2,2369
|% -0,26
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-27,23
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-9,13
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-58,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|-61,02
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|-29,52
|
|Çeyrek
|795
|813
|-14,76
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,57
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,65
|