***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Sn. Ayşegül Peker Şirketimiz bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarını kullanmaya başladığını ve bu kapsamda 11.266.932,92 TL'lik rüçhan haklarını kullandığını tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942834BIST