***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 22:49
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştiraki olan Oxo Investment GMBH şirketimize Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi'ndeki Neuss şehrinin merkezinde yer alan 15.184 m2 büyüklüğündeki arsanın 13.500.000 Euro bedelle satın alınması ile ilgili olarak satıcı taraf ile anlaşma sağlanmış olup, arsanın satın alımı için noter sözleşmesi imzalanması ile ilgili süreç başlatılmıştır. Söz konusu arsa üzerinde 43.855 m2 brüt kapalı inşaat alanına sahip, toplam 27.535 m2 brüt konut alanı, 6.320 m2 brüt ticari alan ve 10.000 m2 brüt otopark alanı bulunan proje geliştirilmesi planlanmaktadır.
Diğer taraftan, 10.05.2021 tarihli KAP açıklamamızda OXO Investment GmbH şirketimizin Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Düsseldorf'A 30 km mesafede yer alan Neukirchen Vlyn şehrinde bulunan ve 1.600 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde, 5.700 m2 kapalı alan, 69 daire, 1 dükkan ve 69 adet otopark yerinden oluşan binanın satın alınması amacıyla kurulduğu belirtilmişti. Ancak, söz konusu bina satıcının vazgeçmiş olması nedeniyle alınamamıştır. Bu nedenle, kuruluş süreci tamamlanan söz konusu şirketimizin Fon Kullanım Raporumuzda da yer alan yukarıda belirtilen yatırımda kullanılması öngörülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942744
BIST
18:051.414
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|Değişim
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|1.530.184
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|2.172.932
|% 10,00
|
|RODRG
|18,70
|3.721.949
|% 10,00
|
|ISKUR
|352.110,00
|352.110
|% 10,00
|
|MERIT
|20,14
|2.706.277
|% 9,99
|
|BERA
|18,81
|28.269.342
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|340.212
|% -9,96
|
|UFUK
|13,07
|129.071
|% -9,68
|
|PENTA
|32,04
|71.447.545
|% -8,98
|
|DOKTA
|28,52
|348.279
|% -8,24
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,15
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% -2,69
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% -7,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7133
|8,7254
|% 1,27
|
|Euro
|10,3877
|10,4087
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,1065
|12,1672
|% 0,78
|
|Frank
|9,4632
|9,5203
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3180
|2,3296
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-39,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|-1,11
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,23
|
|B. Petrol
|72,99
|72,99
|-1,40
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