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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2021 12:12



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket ortaklarımızdan Sn. Ayşegül Peker Şirketimiz bedelli sermaye artırım sürecinde, toplam 69.845.432,92 TL'lik rüçhan haklarını kullandığını ve rüçhan hakkı kullanımlarının tamamlandığını tarafımıza bildirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945015


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