***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 12:12
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sn. Ayşegül Peker Şirketimiz bedelli sermaye artırım sürecinde, toplam 69.845.432,92 TL'lik rüçhan haklarını kullandığını ve rüçhan hakkı kullanımlarının tamamlandığını tarafımıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945015
BIST
13:511.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,38
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
13:518,6904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0435
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6675
13:5110,3375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0601
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3114
13:51491,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,25
|Açılış
|: 491,31
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler13:49
|FADE
|22,44
|56.822.138
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|2.142.020
|% 10,00
|
|KENT
|247,50
|753.885
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.704.112
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.961.968
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.267.687
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,86
|13.388.993
|% -9,95
|
|DENGE
|2,84
|1.014.817
|% -7,49
|
|VANGD
|5,49
|23.191.516
|% -5,51
|
|SAMAT
|4,50
|9.944.535
|% -5,26
|
|GARAN
|8,35
|871.347.176
|% 1,21
|
|THYAO
|13,47
|561.316.751
|% 0,60
|
|KUTPO
|62,65
|398.641.448
|% 4,85
|
|EREGL
|18,19
|252.059.749
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,31
|248.764.374
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,90
|212.658.949
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|871.347.176
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,17
|218.264.476
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,31
|248.764.374
|% -0,19
|
|SKBNK
|1,07
|44.936.404
|% 0,00
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6812
|8,6897
|% -0,51
|
|Euro
|10,3232
|10,3317
|% -0,63
|
|Sterlin
|12,0170
|12,0773
|% -0,29
|
|Frank
|9,3840
|9,4405
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3114
|2,3230
|% -0,44
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-3,13
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|3.256
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.241
|3.323
|-4,36
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|-2,11
|
|Çeyrek
|786
|804
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,57
|