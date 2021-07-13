***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 15:35
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sn. Hasan Peker Şirketimiz bedelli sermaye artırım süreci kapsamında yapılan birincil piyasa işlemlerinden 38.808.000 adet alım yapmış olduğunu tarafımıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950702
BIST
16:501.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -9,41
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
16:508,6116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:5010,1879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0648
|Açılış
|: 10,1400
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|Önceki Kapanış
|: 10,2300
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10,2810
En Düşük
10,1596
16:50502,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,82
|Açılış
|: 502,28
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|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:50
|EDATA
|7,39
|92.938.414
|% 9,97
|
|BANVT
|64,80
|2.399.726
|% 9,92
|
|YAPRK
|33,78
|25.954.728
|% 9,53
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|46.012.569
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|15.995.499
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.829.427
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.189.776
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.077.574
|% -9,73
|
|SASA
|28,48
|891.501.013
|% 7,63
|
|GARAN
|8,49
|887.203.298
|% -1,74
|
|THYAO
|13,14
|453.227.167
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,11
|400.181.369
|% -0,97
|
|EREGL
|17,86
|341.535.065
|% -1,81
|
|PEKGY
|1,02
|156.077.574
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|286.288.437
|% -0,88
|
|GARAN
|8,49
|887.203.298
|% -1,74
|
|TSKB
|1,22
|70.624.213
|% -0,81
|
|KRDMD
|7,11
|400.181.369
|% -0,97
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6083
|8,6116
|% -0,27
|
|Euro
|10,1808
|10,1879
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,8720
|11,9316
|% -0,69
|
|Frank
|9,3507
|9,4070
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2898
|2,3013
|% -0,24
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|5,82
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|22,00
|
|Tam
|3.304
|3.388
|21,02
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,17
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,62
|