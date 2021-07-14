***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 12:22
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sn. Hasan Peker Şirketimiz bedelli sermaye artırım süreci kapsamında yapılan birincil piyasa işlemlerinden 5.015.000 adet alım yapmış olduğunu tarafımıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951053
BIST
12:431.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,27
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
12:438,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,6062
12:4310,1832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0190
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
12:43503,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,66
|Açılış
|: 503,63
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler12:43
|VBTYZ
|14,43
|127.270.786
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.413.080
|% 9,88
|
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|BRYAT
|295,70
|17.374.606
|% 8,71
|
|DITAS
|14,32
|5.654.230
|% 8,16
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|BANVT
|60,00
|1.351.578
|% -5,06
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|SASA
|30,24
|872.659.407
|% 6,70
|
|GARAN
|8,47
|555.719.292
|% 0,24
|
|THYAO
|13,11
|336.669.518
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,25
|209.009.693
|% 2,26
|
|FROTO
|173,20
|179.593.250
|% 2,61
|
|PEKGY
|1,00
|91.581.669
|% 0,00
|
|GARAN
|8,47
|555.719.292
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,30
|132.811.798
|% 1,32
|
|PETKM
|5,32
|173.103.861
|% 1,53
|
|SASA
|30,24
|872.659.407
|% 6,70
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6339
|8,6365
|% 0,20
|
|Euro
|10,1800
|10,1832
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9282
|11,9880
|% 0,49
|
|Frank
|9,3555
|9,4118
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% 0,23
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|5,13
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|14,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|16,28
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|7,87
|
|Çeyrek
|804
|822
|3,94
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|-0,49
|