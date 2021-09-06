***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 16:15
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (GYO Tebliği)'nin 35. maddesi uyarınca 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere'deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Southview Surveyors LLP veya Strutt&Parker'dan değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiş ve söz konusu husus ile ilgili 14.01.2021 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır. Diğer taraftan, Şirketimiz portföyüne dahil edilmesi düşünülen İngiltere'de yer alan arsaya ilişkin değerleme raporu hazırlatılması için anılan iki değerleme kuruluşundan da talepte bulunulmuş, ancak her iki kuruluşun da anılan arsa üzerinde bulunan (eski) golf tesisinin değerlemesinin uzmanlık alanları dışında olması nedeniyle bahse konu arsa için değerleme hizmeti veremeyeceklerini Şirketimize bildirmişlerdir. Bu nedenle, 12.08.2021 tarih ve 2021/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere'deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Kingstons (Guildford) Limited veya Strutt & Parker şirketlerinden hizmet alınmasına ilşkin karar alınmış ve söz konusu değişikliğin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2021 tarih ve E-12233903-340.15-10367 sayılı yazısı ile değerleme şirketi değişikliğine ilişkin yapılan başvurumuzun olumlu karşılanmasına karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961991
BIST
16:021.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
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1.446
En Düşük
1.428
16:028,4580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4550
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5191
En Düşük
8,4434
16:0210,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,9850
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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En Düşük
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16:02488,19
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 486,74
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490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ORCAY
|14,33
|160.351.796
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.146.486
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.353.703
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.643.578
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,14
|79.501.402
|% -4,30
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.332.770.158
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|587.471.939
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|484.886.397
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,30
|406.007.944
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|331.570.349
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|587.471.939
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.332.770.158
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|315.973.408
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.158.753
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|406.007.944
|% 0,55
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4542
|8,4578
|% -0,05
|
|Euro
|10,0157
|10,0238
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6823
|11,7409
|% 0,58
|
|Frank
|9,1815
|9,2369
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2510
|2,2622
|% 0,09
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,29
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|4,01
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|-0,25
|
Seans Raporu
16:00
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16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 82 artarak (% 0.57 ) 1, 545
-
16:16XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 8, 960.00 milyon TL de
-
16:16EDATA
Yüzde 4.02 oranında artışla 12.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 426 adet işlem
-
16:13ICBCT
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 154 adet işlem
-
16:11XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 8, 912.00 milyon TL de