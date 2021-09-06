***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIII-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (GYO Tebliği)'nin 35. maddesi uyarınca 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere'deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Southview Surveyors LLP veya Strutt&Parker'dan değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiş ve söz konusu husus ile ilgili 14.01.2021 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır. Diğer taraftan, Şirketimiz portföyüne dahil edilmesi düşünülen İngiltere'de yer alan arsaya ilişkin değerleme raporu hazırlatılması için anılan iki değerleme kuruluşundan da talepte bulunulmuş, ancak her iki kuruluşun da anılan arsa üzerinde bulunan (eski) golf tesisinin değerlemesinin uzmanlık alanları dışında olması nedeniyle bahse konu arsa için değerleme hizmeti veremeyeceklerini Şirketimize bildirmişlerdir. Bu nedenle, 12.08.2021 tarih ve 2021/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere'deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Kingstons (Guildford) Limited veya Strutt & Parker şirketlerinden hizmet alınmasına ilşkin karar alınmış ve söz konusu değişikliğin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2021 tarih ve E-12233903-340.15-10367 sayılı yazısı ile değerleme şirketi değişikliğine ilişkin yapılan başvurumuzun olumlu karşılanmasına karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961991BIST