***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 18:09
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.01.2022 tarihli KAP Açıklamamızda "Şirketimiz İngiltere'de Former County Library, Springfield, Maidstone, Kent, ME14 2LH adresinde bulunan 5.787 m2 arsanın imar şartı ile 4.3 Milyon GBP'a satın alınması ile ilgili olarak ilişkili taraflarından Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu arsa ile ilgili İngiltere'de kurulu Kingstons (Guildford) Limited değerleme şirketi tarafından hazırlanan raporda arsanın mevcut durum değeri 3,9 Milyon GBP, imarın onaylanmasından sonraki değeri ise 4,75 Milyon GBP olarak belirlenmiştir.
Söz konusu arsanın yatırımı, Şirketimizin 2021 yılı içinde gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan "Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu"nda belirtilen yatırımlardan biri olmayıp, söz konusu satın alma bedeli sermaye artışından sağlanan fondan karşılanmayacaktır. Denilmektedir.
Söz konusu arsanın imar onay süreçleri devam etttiğinden, satın alma işlemi tamamlanmamış olup süreç devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020780
BIST
17:592.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,28
|Açılış
|: 2.481
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|Önceki Kapanış
|: 2.460
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2.485
En Düşük
2.462
17:5914,6283
En Yüksek
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|: 0,23%
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|Açılış
|: 14,6250
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|Önceki Kapanış
|: 14,6030
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En Düşük
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17:5915,8585
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|: -0,35%
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|: 15,7500
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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15,9942
En Düşük
15,7510
17:59926,55
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|Açılış
|: 926,59
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|Önceki Kapanış
|: 928,28
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930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ASUZU
|89,10
|68.880.237
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.559.534.892
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|95.316.888
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.444.965
|% 9,94
|
|KENT
|193,20
|2.166.283
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,04
|8.819.589
|% -9,95
|
|GZNMI
|31,50
|14.750.492
|% -8,43
|
|YYAPI
|1,09
|33.719.341
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|THYAO
|37,26
|4.903.770.797
|% 0,76
|
|GARAN
|13,69
|3.121.129.227
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,98
|2.559.534.892
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.103.678.286
|% 2,78
|
|SISE
|17,36
|1.877.044.502
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.559.534.892
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|843.292.403
|% 8,88
|
|ODAS
|2,30
|859.630.334
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,15
|1.677.421.083
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,85
|1.051.913.992
|% 0,79
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6235
|14,6308
|% 0,25
|
|Euro
|15,8323
|15,8554
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,0322
|19,1277
|% -0,27
|
|Frank
|15,4582
|15,5513
|% -0,58
|
|Riyal
|3,8887
|3,9082
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-6,11
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,53
|
Seans Raporu
17:59
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17:59TSKB
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17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
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17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem