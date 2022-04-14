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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2022 18:10
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           16.11.2021 tarihli KAP Açıklamamızda "Çamlıca Arsa'mızın 167 pafta, 1127 ada, 1,2,3 adet parsellerin tevhid işlemleri kapsamında parsellere komşu 652,69 m2 alanın yoldan ihdas edilerek söz konusu parsellere tevhidi ile ilgili olarak toplam 11.748.240 TL'ye Şirketimize satılmasına yönelik olarak Üsküdar Belediyesi Encümen kararı alınmıştır. 
 
Söz konusu kararı değerlendirmek üzere 16.11.2021 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu'muz ilgili alanın encümen kararında belirtilen fiyata satın alınmasına ve ilgili ödeme ve tapu işlemlerin yapılmasına karar vermiştir." Denilmektedir.
 
Söz konusu KAP açıklamamız ile ilgili olarak Çamlıca Arsası'na ilişkin parsel tevhidi ve ilave arsa alımına ilişkin işlemler 21.12.2021 tarihnde tamamlandığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020782


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EKGYO 2,98 2.558.804.419 % 9,96  
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Cumhuriyet 6.132 6.225 -9,00  
Tam 6.108 6.260 -6,46  
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Çeyrek 1.481 1.514 -1,56  
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