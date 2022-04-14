***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 18:10
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.11.2021 tarihli KAP Açıklamamızda "Çamlıca Arsa'mızın 167 pafta, 1127 ada, 1,2,3 adet parsellerin tevhid işlemleri kapsamında parsellere komşu 652,69 m2 alanın yoldan ihdas edilerek söz konusu parsellere tevhidi ile ilgili olarak toplam 11.748.240 TL'ye Şirketimize satılmasına yönelik olarak Üsküdar Belediyesi Encümen kararı alınmıştır.
Söz konusu kararı değerlendirmek üzere 16.11.2021 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu'muz ilgili alanın encümen kararında belirtilen fiyata satın alınmasına ve ilgili ödeme ve tapu işlemlerin yapılmasına karar vermiştir." Denilmektedir.
Söz konusu KAP açıklamamız ile ilgili olarak Çamlıca Arsası'na ilişkin parsel tevhidi ve ilave arsa alımına ilişkin işlemler 21.12.2021 tarihnde tamamlandığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020782
BIST
17:592.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,47
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
17:5914,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0350
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
17:5915,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0676
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
17:59927,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,78
|Açılış
|: 927,50
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ASUZU
|89,10
|68.841.212
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.558.804.419
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|95.316.888
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.444.965
|% 9,94
|
|KENT
|193,20
|2.166.283
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,04
|8.802.745
|% -9,95
|
|YYAPI
|1,09
|31.399.946
|% -8,40
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,40
|14.262.807
|% -5,81
|
|THYAO
|37,24
|4.832.324.336
|% 0,70
|
|GARAN
|13,70
|3.067.327.190
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.558.804.419
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,25
|2.073.137.297
|% 2,89
|
|SISE
|17,37
|1.852.429.337
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.558.804.419
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|802.531.050
|% 9,47
|
|ODAS
|2,30
|854.275.200
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,15
|1.665.231.665
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,85
|1.041.630.065
|% 0,79
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6215
|14,6292
|% 0,24
|
|Euro
|15,8223
|15,8463
|% -0,42
|
|Sterlin
|19,0253
|19,1207
|% -0,31
|
|Frank
|15,4522
|15,5453
|% -0,62
|
|Riyal
|3,8880
|3,9075
|% 0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem