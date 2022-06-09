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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2022 14:38
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.01.2022 tarihinde İngiltere'de Former County Library, Springfield, Maidstone, Kent, ME14  2LH adresinde bulunan 5.787 m2 arsanın imar şartı ile 4.3 Milyon GBP'a satın alınması ile ilgili olarak ilişkili taraflarımızdan Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Ancak, imar sürecinin uzaması sebebiyle Satıcı ile karşılıklı mutabık kalınarak söz konusu sözleşme feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036397


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