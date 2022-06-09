***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 14:38
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.01.2022 tarihinde İngiltere'de Former County Library, Springfield, Maidstone, Kent, ME14 2LH adresinde bulunan 5.787 m2 arsanın imar şartı ile 4.3 Milyon GBP'a satın alınması ile ilgili olarak ilişkili taraflarımızdan Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Ancak, imar sürecinin uzaması sebebiyle Satıcı ile karşılıklı mutabık kalınarak söz konusu sözleşme feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036397
BIST
15:032.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,35
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:0317,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1062
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:0318,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2276
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6214
En Düşük
18,3717
15:031.022,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.022,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:03
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.229.145
|% 9,96
|
|FLAP
|4,26
|69.483.393
|% 8,40
|
|FONET
|12,86
|48.381.505
|% 8,16
|
|MOBTL
|1,88
|171.483.578
|% 7,43
|
|OYYAT
|68,85
|90.629.115
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.580.473
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.493.236
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|407,70
|19.198.954
|% -7,26
|
|THYAO
|45,92
|4.772.969.021
|% -1,71
|
|SISE
|22,26
|2.241.612.364
|% 1,83
|
|SASA
|43,82
|1.511.726.952
|% 2,34
|
|SAHOL
|19,70
|1.378.071.154
|% -0,81
|
|TOASO
|63,75
|1.019.567.940
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,63
|522.075.288
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,04
|591.112.362
|% 1,76
|
|SEGYO
|1,17
|156.446.939
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,60
|585.410.685
|% 0,44
|
|ODAS
|2,93
|370.261.226
|% 2,09
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2275
|17,2324
|% 0,62
|
|Euro
|18,5673
|18,6214
|% 1,24
|
|Sterlin
|21,5348
|21,6428
|% 0,60
|
|Frank
|17,5515
|17,6573
|% 0,68
|
|Riyal
|4,5775
|4,6004
|% 0,56
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,49
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.808
|6.911
|-7,00
|
|Tam
|6.772
|6.942
|-15,13
|
|Yarım
|3.273
|3.358
|-7,31
|
|Çeyrek
|1.642
|1.679
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,01
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18PENTA
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 407.70 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 839 adet işlem
-
15:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, KRDMD
-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 36 kaybederek (% -0.19 ) 2, 274
-
15:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAGHL, ULUUN, TSGYO, OYYAT
-
15:17
MAGEN, EUREN, SANFM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında