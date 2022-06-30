***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 16:49
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun TL kredi kullandırımlarına ilişkin 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı'nın, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040395
BIST
17:152.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,77
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:1516,6767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0385
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:1517,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0235
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
17:15973,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 974,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BMSCH
|10,89
|120.176.215
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.127.647
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.039.278
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|101.121.746
|% 9,85
|
|GESAN
|42,72
|263.767.873
|% 9,48
|
|LIDFA
|11,34
|31.111.262
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.759.242
|% -9,98
|
|BERA
|14,62
|576.664.383
|% -8,11
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|ULUSE
|206,80
|19.864.841
|% -7,14
|
|THYAO
|46,64
|4.491.415.360
|% 1,00
|
|SISE
|21,44
|3.006.522.393
|% 3,68
|
|EREGL
|27,12
|1.540.511.994
|% 2,19
|
|ASELS
|23,14
|1.188.678.854
|% 2,03
|
|KRDMD
|11,39
|1.175.181.146
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,68
|987.900.256
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,35
|730.148.388
|% 1,40
|
|TSKB
|2,02
|327.346.050
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|448.116.525
|% -0,34
|
|SISE
|21,44
|3.006.522.393
|% 3,68
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6677
|16,6766
|% 0,23
|
|Euro
|17,3842
|17,4142
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,2604
|20,3621
|% 0,71
|
|Frank
|17,3945
|17,4993
|% 0,19
|
|Riyal
|4,4338
|4,4561
|% 0,25
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,30
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.492
|6.594
|-47,00
|
|Yarım
|3.178
|3.224
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.612
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,48
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,36
|