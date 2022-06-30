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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2022 16:49
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun TL kredi kullandırımlarına ilişkin 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı'nın, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal  tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040395


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NUGYO 5,02 101.121.746 % 9,85  
GESAN 42,72 263.767.873 % 9,48  
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Riyal 4,4338 4,4561 % 0,25  
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Altın Gr. 975 975 2,42  
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Tam 6.492 6.594 -47,00  
Yarım 3.178 3.224 -23,00  
Çeyrek 1.592 1.612 -11,00  
Gümüş.Ons 20,44 20,48 -0,29  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 -0,10  
B. Petrol 111 111 -1,36  
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