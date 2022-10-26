***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 18:14
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.1
15:013.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -31,57
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:0118,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:0118,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0999
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6438
15:01994,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,80
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler15:00
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|26.806.236
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.921.079
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.914.229
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.956.490
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,67
|28.016.835
|% -6,03
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,45
|6.609.063.348
|% 0,66
|
|AKBNK
|15,36
|2.457.609.177
|% -2,66
|
|PETKM
|13,69
|1.921.982.784
|% 2,39
|
|SISE
|33,58
|1.902.061.840
|% -1,24
|
|EREGL
|30,24
|1.722.961.888
|% -1,82
|
|TSKB
|3,11
|847.554.399
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.201.086.019
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,10
|342.235.053
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,36
|2.457.609.177
|% -2,66
|
|PETKM
|13,69
|1.921.982.784
|% 2,39
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6021
|18,6266
|% 0,10
|
|Euro
|18,6914
|18,7197
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,4960
|21,6038
|% -0,32
|
|Frank
|18,7185
|18,8313
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,14
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,68
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|-37,00
|
|Tam
|6.682
|6.738
|-30,00
|
|Yarım
|3.256
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,05
|94,05
|0,26
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15KATMR
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 084, 157 adet işlem
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15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, AKBNK, HEKTS
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15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, PETKM, KOZAL
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15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 59 kaybederek (% -0.96 ) 3, 478
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15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, AYES, ORMA, LUKSK, ADEL, MTRYO, VERUS, DOBUR