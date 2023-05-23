***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Peker, Şirketimiz sermayesinin %13,03'üne karşılık gelen 14.083.666,225 TL nominal değerli A Grubu paylar ile 73.223.124,910 TL nominal değerli B Grubu paylar olmak üzere toplam 87.306.791,14 TL nominal değerli borsada işlem görmeyen statüdeki paylarını Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker'e borsa dışında devretmiştir.Söz konusu pay devri Şirketimizin yönetim kontrolünde bir değişikliğe yol açmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153096BIST