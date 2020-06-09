***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2020 18:06
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/06/2020 34.000 34.000 34.575.396,08 34.609.396,08 % 47,3 % 47,3 % 47,35 % 47,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850164
BIST
17:52109.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -503,35
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:526,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:527,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7255
En Düşük
7,6354
17:52375,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,03
|Açılış
|: 375,77
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.322.273
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|BIZIM
|18,02
|419.356.576
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,10
|43.384.918
|% -8,67
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|INTEM
|11,02
|17.981.384
|% -5,25
|
|EKGYO
|1,87
|1.303.740.265
|% 7,47
|
|GSRAY
|3,86
|899.912.809
|% 3,21
|
|GARAN
|8,15
|880.384.041
|% -1,33
|
|THYAO
|12,63
|482.652.531
|% -0,08
|
|IHLGM
|1,40
|461.314.332
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,87
|1.303.740.265
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,40
|461.314.332
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,86
|899.912.809
|% 3,21
|
|KARSN
|2,02
|395.913.224
|% 5,76
|
|IHLAS
|0,75
|107.203.509
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6256
|8,6689
|% 0,17
|
|Frank
|7,1344
|7,1773
|% 1,06
|
|Riyal
|1,8075
|1,8166
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|20,04
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,46
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.466
|31,50
|
|Tam
|2.508
|2.538
|36,20
|
|Yarım
|1.224
|1.235
|13,90
|
|Çeyrek
|612
|619
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|0,00
|
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|-0,25
|