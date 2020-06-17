***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2020 18:08
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/06/2020 145.000 145.000 34.800.896,08 34.945.896,08 % 47,61 % 47,61 % 47,81 % 47,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851667
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 380,35
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|226.604.856
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.354.964
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.216.061
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.826
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|95.169.305
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,09
|34.824.590
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.948.416
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.097.118
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.942.149
|% -9,80
|
|MERIT
|21,02
|144.964
|% -9,55
|
|ECILC
|6,34
|1.039.931.051
|% 3,93
|
|GARAN
|8,13
|775.873.551
|% -0,97
|
|ASELS
|31,92
|752.577.529
|% -1,85
|
|EKGYO
|1,90
|497.902.366
|% -1,55
|
|THYAO
|12,46
|451.033.616
|% -0,88
|
|IEYHO
|0,84
|385.555.119
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,36
|404.418.384
|% 6,25
|
|EKGYO
|1,90
|497.902.366
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|193.083.332
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|299.910.604
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5687
|8,6116
|% -0,19
|
|Frank
|7,1732
|7,2165
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,69
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.491
|9,70
|
|Tam
|2.542
|2.555
|6,10
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|4,90
|
|Çeyrek
|621
|625
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
-
17:58DAGI
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 388 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, ASELS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI