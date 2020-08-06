***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.08.2020 21:37
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/08/2020 74.000 0 74.000 37.553.896,08 37.627.896,08 % 51,37 % 51,37 % 51,47 % 51,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866235
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.034
18:057,2222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,1776
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3110
En Düşük
7,0287
18:058,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,2313
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
18:05478,77
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 16,98
|Açılış
|: 478,77
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4797
|9,5273
|% 2,90
|
|Frank
|7,9129
|7,9606
|% 2,43
|
|Riyal
|1,9231
|1,9327
|% 2,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|479
|479
|16,93
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.334
|240,00
|
|Tam
|3.271
|3.451
|266,60
|
|Yarım
|1.588
|1.672
|117,90
|
|Çeyrek
|796
|841
|62,80
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
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17:57TMPOL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 075 adet işlem
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17:56GUSGR
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 548, 728 adet işlem