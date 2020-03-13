***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 73.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 146.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 2.436.666,667 2.430.000,000 99,72640 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 NâmaB Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 70.663.333,333 70.470.000,000 99,72640 1,00 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 73.100.000 72.900.000,000 99,72640Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.01.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu REDSPK Başvuru Tarihi 29.01.2020SPK Başvuru Sonucu RedArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2020 tarih ve 2020/17 sayılı bülteninde Şirketimiz ile ilgili alınan aşağıdaki karar ilan edilmiştir"Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye (Şirket)A) i. Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü çerçevesinde İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi'nde kain 1127 ada 1-2-3 no'lu parseller ile 1139 ada 3-4-5 no'lu parsellerden oluşan taşınmazların üzerinde bulunan intifa hakkının 25.12.2019 tarihindeki değerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Şirket'in 2020 yılında portföyündeki gayrimenkullere ilişkin değerleme hizmeti alacağını açıkladığı şirket tarafından 15 iş günü içerisinde yeni bir değerleme raporu hazırlanması, söz konusu raporun Kurulumuzun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde,ii. (i.) no'lu madde belirtilen kapsamda hazırlanacak değerleme raporunda intifa hakkına ilişkin olarak, Şirket'in 30.12.2019 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan değerleme raporunda belirlenen değerden daha düşük bir değerin belirlenmesi halinde, söz konusu intifa hakkının terkin işleminde en fazla bu değerin dikkate alınması, bu çerçevede değerleme raporunun kamuya açıklanmasını takiben 10 iş günü içerisinde Şirket muhasebe kayıtlarında ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolarında gerekli düzeltmelerin yapılması ve söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunun da yenilenerek kamuya açıklanması gerektiği,B) (ii.) no'lu maddede belirtilen işlemlerin Şirket'in 31.12.2019 tarihli finansal tablolarında yaratacağı etkinin bu aşamada kesin olarak bilinememesi nedeniyle Şirket'in 29.01.2020 tarihinde Kurulumuza yapmış olduğu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanmasına ilişkin talebinin bu aşamada Kurulumuzca değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı, (ii.) no'lu madde kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesini müteakip Kurulumuza sermaye artırımına ilişkin yeniden başvurulması halinde söz konusu başvurunun değerlendirmeye alınabileceği hususlarının bildirilmesine karar verilmiştir."SaygılarımızlaPeker Gayirmenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor_03_03_2020.pdfEK: 2 Peker GYO Bedelli Taslak İzahname 2020.03.03.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828955BIST