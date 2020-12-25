***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye artırımı tutarındaki 1 kuruşluk fark giderilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.850.000.000Mevcut Sermaye (TL) 253.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.265.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 8.433.333,334 33.733.333,336 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 NâmaB Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 244.566.666,666 978.266.666,664 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 253.000.000 1.012.000.000,000 400,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 22.12.2020 tarih ve 2020/28 Yönetim Kurulu Kararı uyarınca çıkarılmış sermayesinin 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 1.012.000.000 TL nominal değerli payların ihracı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Peker GYO Bedelli Sermaye Artışı Taslak İzahname .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894884BIST