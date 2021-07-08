***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Payların Borsa Birincil Piyasa Satış TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.850.000.000Mevcut Sermaye (TL) 253.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.264.999.998,94Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 8.433.333,334 33.733.333,336 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 Nâma A Grubu, PEKG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRPEGY00024 1,06 1,06B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 244.566.666,666 978.266.666,664 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 Hamiline B Grubu, PEKGY(RÜÇHAN), TRRPEGY00016 715.629.920,928Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 253.000.000 1.012.000.000,000 400,00000 715.629.921,988 1,060Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.06.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.04.2021SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.850.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 253.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %400 oranında 1.012.000.000 TL artırılarak, 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye çıkartılması işlemine ilişkin 01.06.2021 tarihinde başlayan 30 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 715.629.920,928 TL olup, ilgili paylar 13.07.2021 – 14.07.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle, A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birinci Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.pekergyo.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) yer almaktadır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 PEKER GYO İzahname (SPK Tarafından Onaylanan).pdfEK: 2 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948913BIST