***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.01.2020 tarih ve 2020/02 Yönetim Kurulu Kararı uyarınca çıkarılmış sermayesinin 73.100.000 TL'den 146.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 72.900.000 TL'lik Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin güncel raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823942BIST