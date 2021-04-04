***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.04.2021 20:47
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artışından sağlanacak fonun kullanım yeri raporu güncellenmiş olup ekte sunulmuştur.
Buna göre sermaye artışından elde edilecek fon ilişkili taraflardan varlık alımında kullanılmayacaktır.
Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923130
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0108
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6390
En Düşük
9,4208
18:05455,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,11
|Açılış
|: 454,99
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1516
|% 0,57
|
|Euro
|9,5857
|9,6014
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,2436
|11,3000
|% 0,55
|
|Frank
|8,6159
|8,6678
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,08
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERBOS
Yüzde 6.59 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 043 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, TCELL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA