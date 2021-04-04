***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artışından sağlanacak fonun kullanım yeri raporu güncellenmiş olup ekte sunulmuştur.Buna göre sermaye artışından elde edilecek fon ilişkili taraflardan varlık alımında kullanılmayacaktır.Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923130BIST