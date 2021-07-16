***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.07.2021 17:44
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermaye artış süreci tamamlanmış olup, buna göre nihai olarak sermaye artışından elde edilecek fon tutarına ilişkin olarak fon kullanım yeri raporu güncellenmiş olup ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951534
BIST
18:051.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
18:058,5113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0531
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,0990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0376
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
18:05495,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -8,16
|Açılış
|: 495,91
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|208.910.791
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|72.955.540
|% 1,92
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5024
|8,5113
|% -0,62
|
|Euro
|10,0755
|10,0990
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,6899
|11,7485
|% -1,05
|
|Frank
|9,2155
|9,2710
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2610
|2,2723
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-16,41
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-7,99
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,05
|-0,22
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRTEK
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 999, 728 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KRDMD, VESTL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 86 kaybederek (% -0.65 ) 1, 203
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, YESIL, ATATP, ALCAR, SELVA, KGYO, SERVE, AVOD, EDATA, VBTYZ
-
17:57
BRSAN, ATATP, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında