***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermaye artış süreci tamamlanmış olup, buna göre nihai olarak sermaye artışından elde edilecek fon tutarına ilişkin olarak fon kullanım yeri raporu güncellenmiş olup ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951534BIST