***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermaye artış süreci ile ilgili olarak fon kullanım raporunun güncellenmesine ilişkin başvurumuz SPK'nın 06.08.2021 tarihli ve E-12233903-340.05.05-9433 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artışından elde edilecek fon tutarına ilişkin olarak fon kullanım yeri raporu güncellenmiş hali ile ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955381BIST