***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.08.2021 16:56
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermaye artış süreci ile ilgili olarak fon kullanım raporunun güncellenmesine ilişkin başvurumuz SPK'nın 06.08.2021 tarihli ve E-12233903-340.05.05-9433 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artışından elde edilecek fon tutarına ilişkin olarak fon kullanım yeri raporu güncellenmiş hali ile ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955381
BIST
16:541.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:548,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1095
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6294
En Düşük
8,5140
16:5410,1672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0603
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:54489,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,94
|Açılış
|: 489,25
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,68
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KTSKR
|35,44
|54.384.812
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.536.512
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.705.750
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|111.367.500
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.380.807
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.722.531
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|97.232.588
|% -9,38
|
|METUR
|4,15
|258.123.349
|% -7,57
|
|GARAN
|9,28
|1.828.569.215
|% 0,22
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|SISE
|8,05
|723.683.156
|% 2,29
|
|THYAO
|12,80
|648.301.699
|% 0,31
|
|SASA
|30,10
|619.185.869
|% 1,48
|
|GARAN
|9,28
|1.828.569.215
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,48
|309.402.866
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,83
|202.935.892
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,86
|300.036.241
|% -4,35
|
|SISE
|8,05
|723.683.156
|% 2,29
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6294
|% 1,29
|
|Euro
|10,1598
|10,1672
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9457
|12,0056
|% 0,97
|
|Frank
|9,4202
|9,4770
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% 1,27
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,40
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.235
|3.318
|-32,47
|
|Yarım
|1.563
|1.605
|-15,70
|
|Çeyrek
|784
|802
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|0,15
|
Seans Raporu
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