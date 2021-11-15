***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2021, 06.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.08.2021 tarihli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nda yapılması öngörülen yatırımlardan İngiltere'deki Arsa ve Türkiye'deki Konut yatırımlarında karşı tarafla anlaşma sağlanamadığından, anılan raporun revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Daha önce İngiltere'de ve Türkiye'deki ilgili yatırımlara ayrılan kaynağın bir kısmı halihazırda raporda belirtilen Almanya'da yer alan projeye, bir kısmı ise yine Almanya'da yer alan yeni bir projeye ayrılmıştır. Bahse konu değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2021 tarihli ve E-12233903-340.05.05-12987 tarihli yazısı ile uygun görülmüş olup, raporun güncel hali ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977743BIST