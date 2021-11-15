***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.11.2021 15:26
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021, 06.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.08.2021 tarihli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nda yapılması öngörülen yatırımlardan İngiltere'deki Arsa ve Türkiye'deki Konut yatırımlarında karşı tarafla anlaşma sağlanamadığından, anılan raporun revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Daha önce İngiltere'de ve Türkiye'deki ilgili yatırımlara ayrılan kaynağın bir kısmı halihazırda raporda belirtilen Almanya'da yer alan projeye, bir kısmı ise yine Almanya'da yer alan yeni bir projeye ayrılmıştır. Bahse konu değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2021 tarihli ve E-12233903-340.05.05-12987 tarihli yazısı ile uygun görülmüş olup, raporun güncel hali ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977743
BIST
17:411.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 64,25
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:4110,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0490
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0603
En Düşük
9,9378
17:4111,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0510
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:41601,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,54
|Açılış
|: 601,51
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.066.889
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|747.247.606
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.663.673
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.340.118
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.893.532
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|660.862.273
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,87
|143.602.814
|% -7,99
|
|BASGZ
|14,47
|768.392.464
|% -7,06
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,67
|3.386.843.725
|% -0,84
|
|PETKM
|7,98
|2.002.713.045
|% 4,31
|
|KRDMD
|7,73
|1.397.361.812
|% 2,93
|
|SISE
|9,94
|1.308.985.008
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.066.889
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|660.862.273
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,23
|592.007.690
|% 6,96
|
|TSKB
|1,71
|807.976.932
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|943.305.898
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,18
|585.931.744
|% 5,83
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0453
|10,0486
|% 0,49
|
|Euro
|11,4967
|11,5035
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,4339
|13,5013
|% 0,40
|
|Frank
|10,8581
|10,9235
|% 0,37
|
|Riyal
|2,6683
|2,6817
|% 0,38
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,23
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,85
|80,85
|-1,32
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR
-
17:53
HALKB, Z30EA, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
VAKFN, BTCIM, SELGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53VAKBN
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 984, 294 adet işlem