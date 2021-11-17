***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.11.2021 17:09
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021, 06.08.2021, 15.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978340
BIST
17:361.708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 22,16
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
17:3610,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,2724
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6366
En Düşük
10,2960
17:3611,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,3123
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0249
En Düşük
11,6569
17:36634,70
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 20,98
|Açılış
|: 634,70
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
637,22
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler17:36
|PRKAB
|40,70
|288.415.097
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.662.740
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|350.960.298
|% 9,96
|
|MERIT
|27,82
|9.756.641
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|SONME
|28,24
|3.461.244
|% -5,93
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|TDGYO
|6,93
|43.331.523
|% -4,81
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|PETKM
|7,76
|2.863.344.242
|% -2,14
|
|GARAN
|11,97
|2.523.723.624
|% -0,83
|
|SISE
|10,41
|1.808.656.834
|% 4,52
|
|KRDMD
|7,72
|1.335.378.277
|% 2,80
|
|THYAO
|18,01
|1.205.054.390
|% 1,98
|
|PETKM
|7,76
|2.863.344.242
|% -2,14
|
|YKBNK
|3,39
|1.119.170.027
|% 0,59
|
|ADESE
|1,07
|306.528.280
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,17
|560.610.641
|% 3,83
|
|GARAN
|11,97
|2.523.723.624
|% -0,83
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5794
|10,5892
|% 2,64
|
|Euro
|11,9811
|11,9929
|% 2,67
|
|Sterlin
|14,2235
|14,2949
|% 3,03
|
|Frank
|11,3229
|11,3912
|% 2,57
|
|Riyal
|2,8137
|2,8278
|% 2,61
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|15,25
|
|Altın Gr.
|636
|636
|22,56
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,56
|8,57
|0,33
|
|B. Petrol
|81,99
|81,99
|-0,44
|
Seans Raporu
17:36
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17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 72 artarak (% 1.45 ) 1, 870
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17:50XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 24, 731.00 milyon TL de
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17:50HEDEF
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 291, 657 adet işlem
-
17:49IZTAR
Yüzde 9.72 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 910, 907 adet işlem
-
17:48NIBAS
Yüzde 7.09 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 667, 038 adet işlem