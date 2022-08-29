***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.08.2022 10:53
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021, 06.08.2021, 15.11.2021, 17.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058803
BIST
10:573.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,52
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.124
10:5718,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
10:5718,0674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0299
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
10:571.006,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,00
|Açılış
|: 1.006,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler10:55
|HKTM
|23,56
|58.840.864
|% 9,99
|
|DYOBY
|18,64
|50.536.561
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|34.988.054
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|5.749.228
|% 9,91
|
|PAMEL
|130,50
|3.335.723
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|2.227.264
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|1.625.161
|% -9,94
|
|MARTI
|2,94
|33.628.675
|% -7,55
|
|THYAO
|69,90
|1.646.878.819
|% 0,29
|
|PETKM
|13,65
|1.558.808.915
|% 4,20
|
|YKBNK
|6,96
|1.100.290.115
|% -0,57
|
|VAKBN
|6,51
|906.412.946
|% 7,60
|
|HALKB
|7,46
|884.535.150
|% 4,63
|
|YKBNK
|6,96
|1.100.290.115
|% -0,57
|
|VAKBN
|6,51
|906.412.946
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,97
|507.565.383
|% 0,25
|
|HALKB
|7,46
|884.535.150
|% 4,63
|
|PETKM
|13,65
|1.558.808.915
|% 4,20
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1828
|18,1924
|% 0,15
|
|Euro
|18,0744
|18,0786
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,1684
|21,2746
|% -0,44
|
|Frank
|18,6898
|18,8024
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8278
|4,8520
|% 0,15
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-17,21
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|-9,35
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.755
|6.813
|-118,00
|
|Yarım
|3.292
|3.331
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|-0,17
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,87
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 14 kaybederek (% -0.12 ) 3, 425
-
11:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, VAKBN
-
11:09XU100
Endeks 3, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 14, 816.00 milyon TL de
-
11:07QUAGR
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 696 adet işlem
-
11:06MRGYO
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 859, 866 adet işlem