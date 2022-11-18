***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.11.2022 21:06
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021, 06.08.2021, 15.11.2021, 17.11.2021, 12.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081142
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6312
En Düşük
18,5265
18:0019,2520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0473
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.046,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,04
|Açılış
|: 1.046,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.046,91
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6187
|18,6209
|% 0,14
|
|Euro
|19,2327
|19,2520
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,0614
|22,1721
|% 0,30
|
|Frank
|19,4492
|19,5663
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-12,10
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.979
|7.109
|-22,00
|
|Yarım
|3.389
|3.476
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.737
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-2,64
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
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