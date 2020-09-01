***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN PEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı 45.28 A Bağımsız Üye Değil -AYŞEGÜL PEKER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 22.71 A Bağımsız Üye Değil -FATİH PEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi / ÜyeSONER KAYSERİLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman - - 0 - Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanma Komitesi / Başkan, Kurumsal Yönetim Komistesi / Üye, Denetimden Sorumlu Komite / BaşkanŞÜKRAN KESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilMEHMET SERKAN KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komiste / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerONUR ÖZALP Genel Müdür İnşaat MühendisiDiğer HususlarAçıklama Şirketimiz Genel Müdürlük görevine 01.09.2020 tarihi itibariyle Sn. Onur Özalp atanmış olup, hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Şükran Altıntaş ise bundan sonra Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Müşaviri olarak görev yapacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872609BIST