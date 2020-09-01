Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2020 13:31
GÜNCEL HABERLER



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN PEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı 45.28 A Bağımsız Üye Değil -
AYŞEGÜL PEKER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 22.71 A Bağımsız Üye Değil -
FATİH PEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
SONER KAYSERİLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman - - 0 - Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanma Komitesi / Başkan, Kurumsal Yönetim Komistesi / Üye, Denetimden Sorumlu Komite / Başkan
ŞÜKRAN KESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
MEHMET SERKAN KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komiste / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ONUR ÖZALP Genel Müdür İnşaat Mühendisi

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Genel Müdürlük görevine 01.09.2020 tarihi itibariyle Sn. Onur Özalp atanmış olup, hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Şükran Altıntaş ise bundan sonra Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Müşaviri olarak görev yapacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872609


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:231.071
Değişim :  -0,70% |  -7,57
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.079  
En Yüksek
1.084 En Düşük
1.064
BIST En Aktif Hisseler15:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 41.134.882 % 10,00  
INTEM 21,78 6.665.104 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.900.888 % 10,00  
FRIGO 38,96 1.187.033 % 9,99  
YKSLN 15,54 52.068.621 % 9,98  
daha fazla
15:23 Alış Satış %  
Dolar 7,3545 7,3587 % 0,17  
Euro 8,8129 8,8179 % 0,53  
Sterlin 9,8804 9,9299 % 0,91  
Frank 8,0825 8,1312 % -0,19  
Riyal 1,9560 1,9658 % 0,15  
daha fazla
15:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 20,88  
Altın Gr. 470 470 5,65  
Cumhuriyet 3.121 3.168 32,00  
Tam 3.104 3.183 31,54  
Yarım 1.500 1.540 15,25  
Çeyrek 753 770 7,63  
Gümüş.Ons 28,72 28,76 0,61  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,16  
B. Petrol 45,87 45,87 0,59  
Seans Raporu 15:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru