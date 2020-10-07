***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2020 14:22
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN PEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 27.39 A Bağımsız Üye Değil -
AYŞEGÜL PEKER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet 22.71 A Bağımsız Üye Değil -
FATİH PEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
SONER KAYSERİLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanma Komitesi / Başkan, Kurumsal Yönetim Komistesi / Üye, Denetimden Sorumlu Komite / Başkan
MEHMET SERKAN KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komiste / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879066
BIST
17:061.153
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|: 1.150
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479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler17:06
|YGYO
|1,10
|192.300.599
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.464.632
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.931.423
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.360.221
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.863.242
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.462.710.429
|% -1,41
|
|ODAS
|3,37
|1.255.107.296
|% 3,06
|
|SISE
|6,76
|920.467.744
|% -1,31
|
|ASELS
|18,56
|859.722.433
|% 0,11
|
|PETKM
|4,36
|653.241.397
|% 1,40
|
|ODAS
|3,37
|1.255.107.296
|% 3,06
|
|ZOREN
|2,76
|633.568.485
|% 3,76
|
|GARAN
|7,01
|1.462.710.429
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|192.300.599
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,90
|332.006.116
|% 3,26
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8691
|7,8759
|% 1,00
|
|Euro
|9,2613
|9,2711
|% 1,30
|
|Sterlin
|10,0938
|10,1445
|% 0,87
|
|Frank
|8,5432
|8,5946
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0898
|2,1003
|% 0,85
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|2,16
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.135
|3.213
|-12,41
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|-6,00
|
|Çeyrek
|760
|777
|-3,01
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,96
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