***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2022 10:10
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hasan Peker 173.658.175,33 TRY 25,97
Ayşegül Peker 87.306.791,14 TRY 13,03
Halka Açık 408.568.780,53 TRY 61
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 42166666.67 TRY 3,33 Yönetim Kurulu Seçim imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 627667080.32 TRY 96,67 - İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN PEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 27.39 A Bağımsız Üye Değil -
AYŞEGÜL PEKER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet 22.71 A Bağımsız Üye Değil -
FATİH PEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
SONER KAYSERİLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanma Komitesi / Başkan, Kurumsal Yönetim Komistesi / Üye, Denetimden Sorumlu Komite / Başkan
MEHMET SERKAN KARABACAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komiste / Başkan, Denetimden Sorumlu Komite / Üye
ALPER SAHA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.10.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
CELAL ZAİM ÇİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.10.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019961
BIST